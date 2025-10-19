В Ижевске группа пьяных людей избила женщину-инвалида и украла у нее сумку

В Ижевске в Удмуртской Республике несколько пьяных мужчин и девушек избили 41-летнюю Ирину П., у которой есть инвалидность 2-й группы по зрению. Один ее глаз слепой, а второй видит только на 20%, сообщает « Осторожно, новости ».

Инцидент произошел 6 сентября. Ирина шла домой от подруги. Рядом с ее подъездом сидели 7 человек, они сильно шумели.

Инвалид сделала мужчинам и женщинам замечание. Одна из «отдыхающих» начала тыкать местной жительнице в лицо «удостоверением бордового цвета». Ирина не смогла понять, что там написано, после чего попробовала сфотографировать документ на смартфон.

Тогда один из мужчин отобрал у Ирины телефон. Другие приятели начали бить женщину-инвалида. Рядом шла семейная пара, которая вступилась за Ирину. Однако их тоже избили.

После инцидента у Ирины были синяки, ушибы и отеки. Также у инвалида украли сумку и средства — 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Ирина хочет, чтобы его переквалифицировали на статью о хулиганстве — 213 УК РФ.

