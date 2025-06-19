В Истре задержали организатора убийства бизнесмена, которого закопали в лесу

В Истре задержали организатора и исполнителя убийства предпринимателя в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствием установлено, что в конце прошлого года местный житель организовал убийство своего бизнес-партнера. Совершить преступление за 500 тыс. рублей согласились сын организатора и его знакомый. 8 декабря злоумышленники напоили жертву, а затем перевезли в бытовку на рабочей базе, где задушили с помощью подушки. После этого исполнители вывезли тело в лес, где спрятали в заранее заготовленной яме.

Более полугода бизнесмен числился пропавшим без вести, однако следователям удалось установить причастность троих мужчин к убийству и обнаружить тело убитого.

В настоящее время задержаны организатор и один из исполнителей убийства. Мужчинам предъявили обвинения. Следователи разыскивают третьего фигуранта уголовного дела.

Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.