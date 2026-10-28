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Петербург начнет строить Центр белорусской техники в 2027 году

Санкт-Петербург планирует начать строительство Центра белорусской техники в 2027 году. О договоренности сообщил губернатор Александр Беглов после встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Центр станет частью расширения промышленного партнерства Петербурга и Белоруссии. Город продолжит получать белорусские троллейбусы и спецтехнику для благоустройства улиц.

По итогам встречи стороны подписали дорожную карту торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2027–2031 годы. Они также договорились развивать партнерство в транспорте, здравоохранении, туризме, науке и технологиях.

Отдельные соглашения охватывают туризм, здравоохранение и фармацевтическую промышленность. Рабочий визит Александра Беглова в Белоруссию начался 26 октября.

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