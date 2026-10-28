Более 21 тыс подростков Подмосковья официально устроились на работу

Более 21 тыс. подростков в Московской области официально трудоустроились с начала года. Среди выбранных вакансий — графический дизайнер, маркетолог-стажер и ассистент ветеринара, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Подростков в Подмосковье трудоустраивают официально — с понятной оплатой и регламентированным рабочим временем.

«Более 21 тысячи подростков с начала года официально были трудоустроены в Подмосковье. Мы являемся одними из лидеров в России. Среди интересных вакансий, которые выбирают молодые люди, — делопроизводитель, маркетолог-стажер, графический дизайнер, ассистент ветеринара, кондитера, секретаря и многие другие», — отметил Андрей Кирюхин.

Кадровый центр Подмосковья сопровождает подростков на всех этапах трудоустройства: от первичной консультации и выбора вакансии до оформления необходимых документов.

В министерстве социального развития напомнили об ограничениях на труд несовершеннолетних. Закон запрещает привлекать лиц младше 18 лет к работам, которые могут навредить здоровью, нравственному развитию или помешать получению образования. Правительство РФ утвердило специальный перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещено использовать труд несовершеннолетних.

Подростки могут подать заявление на подбор подходящей вакансии на платформе trudvsem.ru.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.