В Исландии из-за проснувшегося вулкана объявили эвакуацию
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
На исландском полуострове Рейкьянес из-за начавшегося извержения вулкана начали эвакуацию жителей района, пишет RT.
«Извержение вулкана началось в Исландии недалеко от города Гриндавик, объявлена эвакуация близлежащего района», — сказано в сообщении со ссылкой на телерадиокомпанию RUV.
Активности вулкана предшествовало мощное землетрясение, уточняется в публикации.
Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту восемь километров.