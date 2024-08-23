В Исландии из-за проснувшегося вулкана объявили эвакуацию

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Происшествия

На исландском полуострове Рейкьянес из-за начавшегося извержения вулкана начали эвакуацию жителей района, пишет RT.

«Извержение вулкана началось в Исландии недалеко от города Гриндавик, объявлена эвакуация близлежащего района», — сказано в сообщении со ссылкой на телерадиокомпанию RUV.

Активности вулкана предшествовало мощное землетрясение, уточняется в публикации.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту восемь километров.