В иркутской Зиме парень проехался на «Жигулях» отца по Мемориалу славы

В социальных сетях полицейские нашли видео, на котором мужчина ездит на «Жигулях» по территории Мемориала славы в городе Зиме. Силовики выяснили, кто был за рулем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители узнали, что у молодого человека нет прав. Он нашел ключи от машины отца и вместе с приятелями отправился кататься.

Сначала молодые люди на «Жигулях» прибыли в Парк Победы. Потом решили отправиться кататься по территории Мемориала Славы. Там их засекли камеры видеонаблюдения.

Нарушитель уже попросил прощения у жителей Зимы за поступок. Однако против него все равно могут возбудить уголовное дело.

На опубликованной записи молодой человек «дрифтует» на территории Мемориала славы. На другом кадре он попросил прощения у жителей под видеозапись в участке полиции.

