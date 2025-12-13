В иркутской Зиме парень проехался на «Жигулях» отца по Мемориалу славы
Фото - © ГУ МВД России по Иркутской области
В социальных сетях полицейские нашли видео, на котором мужчина ездит на «Жигулях» по территории Мемориала славы в городе Зиме. Силовики выяснили, кто был за рулем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители узнали, что у молодого человека нет прав. Он нашел ключи от машины отца и вместе с приятелями отправился кататься.
Сначала молодые люди на «Жигулях» прибыли в Парк Победы. Потом решили отправиться кататься по территории Мемориала Славы. Там их засекли камеры видеонаблюдения.
Нарушитель уже попросил прощения у жителей Зимы за поступок. Однако против него все равно могут возбудить уголовное дело.
На опубликованной записи молодой человек «дрифтует» на территории Мемориала славы. На другом кадре он попросил прощения у жителей под видеозапись в участке полиции.
