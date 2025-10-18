В Иркутске у пенсионерки угнали подарок на 40-летнюю годовщину свадьбы

В Иркутске молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, совершил кражу автомобиля, врученного в качестве подарка на 40-летие свадьбы местной жительнице. Поймать угонщика смогли сотрудники Госавтоинспекции, сообщает Telegram-канал «112» .

Пожилая женщина лишилась своего презента в юбилейный свадебный день. Машину, которую ей вручил муж в честь рубиновой годовщины их брака, угнали спустя короткий период времени после того, как новая хозяйка осмотрела подарок.

Злоумышленником оказался сосед, у которого даже не было прав на управление транспортным средством. Он незаконно проник в первую попавшуюся машину во дворе, запустил двигатель с помощью отвертки и отправился навестить приятеля в соседний город Усолье-Сибирское.

Во время поездки он вел себя крайне неосторожно, нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения и чуть не попал в аварию из-за отсутствия навыков вождения. На видео попал момент погони. На кадрах видно, что в какой-то момент злоумышленник едва не врезался в грузовик, двигавшийся во встречном направлении.

Именно на трассе инспекторы ГАИ задержали его сразу после совершения преступления. Позднее автомобиль был возвращен владелице в день юбилея.

