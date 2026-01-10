В иранском Тегеране митингующие начали жечь мечети

В столице Ирана Тегеране митингующие устроили поджог мечети Аль-Расул. Протестующие снова массово вышли на улицы вечером 9 января, сообщает Газета.ru со ссылкой на материал Bild.

На фоне митингов власти отключили телефонную связь и интернет. Фото и видео актов агрессии, снятые в разных частях Тегерана, появились в Сети. Некоторые источники думают, что это стало возможным, благодаря работе спутниковой связи Starlink. Но официальных подтверждений этой информации нет.

На выложенных записях видны пожары и беспорядки в разных районах Тегерана. Так, загорелась одна из крупных мечетей в городе.

Еще были столкновения и возгорания в районе Саадат-Абад, Нармак и Техранпарс. Подтверждений того, что некоторые видеозаписи и правда были сняты в Тегеране в это время, нет.

Митингующие вышли на митинги и в иных городах Ирана. Среди них Кум, Мешхед и Тебрис.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. Это случилось из-за девальвации местной валюты. Местные силовики задействовали слезоточивый газ и пневматическое оружие. Митинги проходят в около 60 населенных пунктах в 25 провинциях государства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.