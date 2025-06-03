В Индонезии крокодил утащил беременную женщину прямо с кухни и загрыз ее

В Индонезии беременная женщина, находившаяся на восьмом месяце, стала жертвой крокодила. Рептилия напала на нее прямо в доме, когда она находилась на кухне, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

28-летняя Мунира проживала в доме на сваях у реки Мамбулу. Из-за недавних проливных дождей в Индонезии уровень воды значительно поднялся и начал затапливать жилище. Крокодил атаковал женщину, когда она занималась приготовлением еды, схватил ее за ногу и утащил в реку.

Сестра Муниры услышала ее крики и поспешила на помощь, но, к сожалению, было уже слишком поздно — хищник уволок ее в воду. Примерно через полчаса ее тело было найдено, смерть женщины подтвердил глава местной полиции Суприади.

Важно отметить, что в прошлом году в Индонезии было зарегистрировано 179 случаев нападения крокодилов, 92 из которых закончились летальным исходом. Специалисты объясняют такую агрессивность рептилий уменьшением доступности естественной кормовой базы из-за уничтожения их среды обитания и интенсивной рыбной ловли.

При этом гребнистые крокодилы в Индонезии находятся под охраной государства с 1999 года, что усложняет регулирование их численности. Местные жители призывают власти срочно принять меры для повышения безопасности населения и предотвращения подобных трагических случаев.