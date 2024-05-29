В Индии мужчина вспорол живот беременной жене, чтобы узнать пол ребенка

Житель индийского города Бадаюн напал с серпом на беременную на восьмом месяце супругу. Мужчина вскрыл живот жене, чтобы узнать пол будущего ребенка, сообщает Readovka .

Пара состояла в браке 22 года. За это время у них родилось пятеро детей, все они были девочками, поэтому перспектива расширить семью ребенком женского пола не нравилась отцу семейства.

Мужчина вооружился серпом и вспорол живот жене. От такого вскрытия ребенок скончался, но врачи смогли спасти мать. Преступник скрылся с места происшествия, его ищет полиция.

Ранее в Москве 39-летнего мужчину задержали по подозрению в нападении с ножом на 15-летнего подростка. После драки юношу госпитализировали с ранением органов ЖКТ и кисти руки. Преступник вспорол мальчику живот.