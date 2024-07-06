В Индии мужчина насмерть закусал змею за то, что она на него напала

В индийском штате Бихар местный житель до смерти закусал змею, которая на него напала. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет журнал India Today, мужчина по имени Сантош Лохар является рабочим на строительстве железной дороги. Змея подползла и укусила его, когда Сантош спал в лагере.

«Разъяренный Сантош подцепил змею железным прутом и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное», — говорится в публикации.

По словам Лохара, в его родной деревне существует поверье: для нейтрализации яда от укуса змеи ее нужно дважды укусить в ответ.

Из материала следует, что мужчину госпитализировали в медучреждение. Однако позднее выяснилось, что жизни и здоровью Сантоша ничего не угрожает. Предположительно, змея была неядовитая.

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