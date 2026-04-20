В Индии хищник растерзал женщину у леса Нилгири

Эксперты выясняют, напал ли на 56-летнюю жительницу Индии тигр

В Индии возле заповедного леса Нилгири обнаружили останки 56-летней Р. Парвати. Части тела были съедены, сообщает «Царьград» .

Женщина исчезла 11 апреля. Ее искали несколько дней и нашли мертвой лишь спустя четыре дня неподалеку от леса Нилгири.

Тело оказалось растерзанным, часть останков была съедена. Местные жители предположили, что на Парвати мог напасть тигр, обитающий в заповеднике.

В администрации заповедника сообщили, что точный вид хищника установят после экспертизы. Специалисты лесного департамента считают, что зверь может вернуться в этот район.

Чтобы отследить возможное появление хищника, сотрудники установили десять фотоловушек вблизи места происшествия.

