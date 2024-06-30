В Херсонской области парализовали беспилотники ВСУ, атаковав ретранслятор

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Беспилотник рязанских десантников группировки войск «Днепр» поразил ретранслятор ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, временно парализовав управление украинскими дронами, сообщает РИА Новости.

В Минобороны РФ отметили, что ретранслятор ВСУ на правом берегу Днепра нашли на вышке во время разведки. Он позволяет украинским дронам долетать до российских позиций на левом берегу.

«Расчет десантников-«дроноводов», получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору», — уточнили в ведомстве.

В данном районе было парализовано управление всеми украинскими беспилотниками.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.