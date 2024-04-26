В Харьковской области поразили пункт дислокации ДРГ Украины
Российские бойцы уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ в Харьковской области. Удар нанесли высокоточным оружием, сообщает РИА Новости.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в здании учебного заведения в Кирилловке Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение ВСУ.
«Оно осуществляло свою деятельность вдоль границы Белгородской области.
Андрей Марочко
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке
В результате удара были уничтожены западные инструкторы, наемники и личный состав ВФУ.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.