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В Харьковской области поразили пункт дислокации ДРГ Украины

Российские бойцы уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области
Происшествия

Российские военные поразили пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ в Харьковской области. Удар нанесли высокоточным оружием, сообщает РИА Новости.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в здании учебного заведения в Кирилловке Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение ВСУ.

«Оно осуществляло свою деятельность вдоль границы Белгородской области.

Андрей Марочко

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке

В результате удара были уничтожены западные инструкторы, наемники и личный состав ВФУ.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.