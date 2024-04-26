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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в здании учебного заведения в Кирилловке Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение ВСУ.

«Оно осуществляло свою деятельность вдоль границы Белгородской области. Андрей Марочко Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке

В результате удара были уничтожены западные инструкторы, наемники и личный состав ВФУ.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.