В Харькове после воздушной тревоги прогремели 22 взрыва
В Харькове прогремели 22 взрыва на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове слышен 22-й взрыв», — говорится в сообщении.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Отмечается, что воздушная тревога в восточных областях была объявлена около трех часов назад, после чего она распространилась на центральную часть страны, а около 2.45 мск сирены зазвучали на западе.
Как сообщает украинский телеканал «Общественное» в Киеве и части Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
