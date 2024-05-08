В Хабаровском крае автомобиль столкнулся с грузовым поездом
Грузовой поезд сбил автомобиль в Хабаровском крае
Фото - © Грузовой поезд сбил автомобиль в Хабаровском крае/Дальневосточная транспортная прокуратура
Грузовой поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Хабаровском крае, пострадал водитель сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Происшествие произошло в районе станции Новый Мир, указано в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель грузовика остановился на железнодорожном пути из-за неисправности автомобиля.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Водитель грузовика пострадал, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в пресс-службе.