Главная

В Хабаровском крае автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Грузовой поезд сбил автомобиль в Хабаровском крае
Происшествия
Грузовой поезд сбил автомобиль в Хабаровском крае

Фото - © Грузовой поезд сбил автомобиль в Хабаровском крае/Дальневосточная транспортная прокуратура

Грузовой поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Хабаровском крае, пострадал водитель сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Происшествие произошло в районе станции Новый Мир, указано в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель грузовика остановился на железнодорожном пути из-за неисправности автомобиля.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Водитель грузовика пострадал, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в пресс-службе.