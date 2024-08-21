В Хабаровске мигрант убеждал узбеков стать радикалами и убивать людей

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В Хабаровске задержали иностранца по подозрению в террористической вербовке

В Хабаровске правоохранители задержали иностранца, который подозревается в вербовке граждан Узбекистана. По данным силовиков, задержанный уговаривал узбеков вступить в ряды террористов, сообщает «Царьград» .

Подозреваемый является жителем одной из стран ближнего зарубежья.

По версии правоохранителей, вербовщик призывал выходцев из Узбекистана стать членами радикальных формирований, пройти обучение и участвовать в деятельности международной террористической организации.

Заподозренный в вербовке иностранец арестован. В отношении злоумышленника возбуждено уголовно дело за содействие террористической деятельности.