В Грузии задержали семерых подозреваемых по делу о похищении россиян

Подозреваемым в похищении россиян в Грузии грозит до 14 лет лишения свободы

Сотрудники МВД Грузии задержали семерых человек по делу о захвате в заложники граждан России и вымогательстве 300 тысяч долларов, сообщает Сноб .

По версии следствия, ночью подозреваемые проникли в дом россиян, представившись сотрудниками служб из-за якобы утечки газа. Внутри они угрожали холодным оружием и потребовали деньги.

Злоумышленники похитили около 2 тысяч долларов, а также телефоны и ноутбуки. Затем они избили потерпевших и потребовали еще 300 тысяч долларов, угрожая убийством.

Через несколько часов нападавшие вывезли граждан России на автомобилях в сторону Марнеульского муниципалитета. Полиция задержала подозреваемых в Марнеули и Гори, потерпевших освободили.

Следствие устанавливает возможных соучастников. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о захвате заложников группой лиц и разбое с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание по этим статьям составляет до 14 лет лишения свободы.

