В Госдуме заявили, что живодер из Владикавказа не останется безнаказанным

«Проходить мимо такого вопиющего события – неправильно. Мы направим депутатские запросы с просьбой провести тщательное расследование, чтобы он не ушел ни в коем случае от ответственности. Ключевой здесь вопрос — не является ли преступник серийным. Очень редко, когда такие преступления, выясняется, что человек совершил это впервые — обычно за ним уже числится несколько живодерских историй, и это серьезно. Слава Богу, животное удалось спасти», — заявил парламентарий.

Как отметил Бурматов, он уже получил сообщения по этому поводу от местный жителей и собирается направить запросы в МВД и прокуратуру Северной Осетии. Также, по его мнению, если подобные действия человек совершал уже ранее, это будет отягчающим обстоятельством.

В связи с этим депутат указал на важность проверки причастности живодера к другим преступлениям, так как за жестокое обращение с животными в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. Неоднократность правонарушения позволит переквалифицировать дело в ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса РФ — жестокое обращение с животными. Полиция в обязательном порядке допросит подозреваемого, и ему может светить 5 лет заключения.