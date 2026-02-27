В Германии задержали украинца, подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича

В Германии задержали гражданина Украины по подозрению в убийстве экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает «Царьград» .

Речь идет об Александре Азизове. К преступлению, как утверждается, может быть причастен его брат Вили Азизов. Правоохранители также разыскивают еще одного возможного сообщника, который предположительно помог исполнителям скрыться.

«Украинская правда» отмечает, что братья ранее попадали в поле зрения силовиков. Их подозревали в преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков, а также с изготовлением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

25 февраля появилась информация о задержании в ФРГ подозреваемого по делу Портнова. При этом официальные детали операции и личность фигуранта не раскрывались.

Кроме того, в мае 2025 года Испания отклонила запрос Киева о создании совместной следственной группы. Когда украинские правоохранители прибыли для сбора улик, их задержали. Отказ Мадрида объясняли возможной причастностью граждан Украины к убийству.

Андрея Портнова убили 21 мая 2025 года рядом с Американской школой в Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Ранее его внесли в базу сайта «Миротворец»* как «предателя родины».

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.