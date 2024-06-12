В Германии нашли мертвой пропавшую 9-летнюю украинку

В Германии нашли мертвой 9-летнюю девочку из Украины, которая считалась пропавшей без вести, сообщает «24 Канал» .

Валерия, проживающая с 2022 года с мамой в ФРГ, исчезла 3 июня по дороге в школу.

Как выяснилось, руководство учебного заведения не оповестило родителей об отсутствии девочки, из-за чего ее пропажу заметили только днем, когда она не вернулась домой с занятий.

Все это время полиция и местные жители искали девочку, которая пропала в районе города Дебельн.

В среду правоохранители нашли тело ребенка в лесу в 3 км от дома. Сейчас немецкая полиция проводит расследование.