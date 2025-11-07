В Финляндии получили 18 тыс сигналов от кораблей-призраков

сегодня в 17:06

HS: Финляндия получила ложные сигналы от тысяч кораблей-призраков

В агентстве транспорта и связи Финляндии Traficom рассказали, что в систему морского слежения страны подали 18 тысяч сигналов от кораблей-призраков, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat (HS) .

Примечательно, что реальные координаты судов значительно отличались от показанных в системе сигналов, иногда на тысячи километров.

В качестве примера приводится случай, когда испанский корабль, следовавший из Сомали в Японию, ошибочно был зарегистрирован находящимся в Финском заливе.

Официальные источники не предоставили информации о причинах возникновения этой ошибки. Тем не менее представители Traficom допускают возможность преднамеренного вмешательства в системы мониторинга судов.

