В Эстонии БТР съехал в кювет, пострадали семь срочников Происшествия сегодня в 04:20

На центральном полигоне Сил обороны Эстонии БТР вылетел в кювет. В результате аварии пострадали семь срочников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Delfi.

Как пишет издание, авария произошла из-за ошибки водителя. «В результате аварии пострадали семь военнослужащих срочной службы, находившихся в бронемашине», — говорится в публикации. Отмечается, что четверо военнослужащих получили серьезные травмы, их госпитализировали. Ранее в Махачкале на Карабудахкентском шоссе произошла смертельная авария с БТР и легковым автомобилем Lada Priora. Военная техника буквально раздавила машину,