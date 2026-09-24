В Ессентуках выявили двух фотографов-нелегалов с привязанными орлами

Полиция и администрация Ессентуков выявили в Курортном парке двух организаторов платных фотосессий с орлами. Им грозят штрафы по нескольким статьям, сообщает newstracker.ru .

Рейд прошел на нижней аллее парка. На снимках, которые глава города Владимир Крутников опубликовал в МАКС, орлы сидят на лавочках с ремнями на лапах. Птиц забрали у фотографов и передали орнитологам в приют для содержания и реабилитации.

Полиция составила на обоих фотографов протоколы за предпринимательство без регистрации. Штраф по этой статье достигает 2000 рублей. Сотрудники администрации оформили еще два протокола за торговлю без разрешения по статье 9.4 закона Ставропольского края № 20-КЗ. За первое нарушение грозит штраф до 3000 рублей, за повторное — до 5000 рублей.

Правоохранители также проверяют, не причинили ли фотографы вред редким животным из Красной книги. Штраф за это может достигать 5000 рублей. За нарушение правил содержания животных грозит до 3000 рублей, а за содержание диких птиц, которых запрещено держать дома, — до 15 000 рублей. Норма о содержании животных вступила в силу в декабре 2024 года.

Общая сумма штрафов может составить около 25 тысяч рублей для каждого фотографа. Крутников сообщил, что рейды в парке продолжатся.

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