«В Эмиратах почему-то не горят»: Lada в Люберцах могла взорваться не из-за жары

СМИ писали, что отечественная машина взорвалась во время поездки по Люберцам, когда ее 20-летний водитель вместе с супругой и матерью направлялся в роддом. Предположительно, возгорание было вызвано перегревом шланга кондиционера автомобиля из-за высокой температуры окружающей среды. В результате водитель получил ожоги 20% тела.

Однако Максим Кадаков усомнился в данной версии. По его мнению, причина возгорания Lada Kalina была связана не с жарой, а с неисправностью самого автомобиля.

«Хороший антифриз не горит. Едва ли так быстро могли установить причину возгорания. Исправные автомобили не горят. Да и чего им гореть? В Эмиратах жара похлеще и машины почему-то не горят», — заявил автоэксперт.