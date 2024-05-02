В Электростали выявили 26 иностранцев, нарушивших миграционные правила

Как рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова, полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие по обнаружению и пресечению фактов незаконной миграции. Так, полицейские проверили компании, где работают иностранные граждане.

«В ходе рейда в отношении 26 мигрантов составлено 34 административных протокола», — уточнила Петрова.

По ее словам, 14 из них полицейские составили за нарушение режима пребывания в стране по ст. 18.8 КоАП РФ, 13 — за незаконную трудовую деятельность в России по ст. 18.10 КоАП РФ. Еще 7 протоколов — за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ.

На каждого нарушителя был наложен штраф в размере 5 тыс. рублей. Также все выявленные граждане других стран будут выдворены за пределы России.