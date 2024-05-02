В Электростали выявили 26 иностранцев, нарушивших миграционные правила
Фото - © Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области
В городском округе Электросталь сотрудники полиции пресекли нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Как рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова, полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие по обнаружению и пресечению фактов незаконной миграции. Так, полицейские проверили компании, где работают иностранные граждане.
«В ходе рейда в отношении 26 мигрантов составлено 34 административных протокола», — уточнила Петрова.
По ее словам, 14 из них полицейские составили за нарушение режима пребывания в стране по ст. 18.8 КоАП РФ, 13 — за незаконную трудовую деятельность в России по ст. 18.10 КоАП РФ. Еще 7 протоколов — за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ.
На каждого нарушителя был наложен штраф в размере 5 тыс. рублей. Также все выявленные граждане других стран будут выдворены за пределы России.