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В Екатеринбурге водитель китайского кроссовера сгорел в своей машине на ходу

Происшествия

В Екатеринбурге 51-летний водитель китайского кроссовера Chery Tiggo сгорел в своей машине на ходу, сообщает E1.RU.

ЧП произошло накануне днем на улице Новостроя в жилом микрорайоне Вторчермет. Мужчина по имени Игорь заживо сгорел в своем кроссовере.

Согласно данным ГУ МЧС России по Свердловской области, общая площадь возгорания составила 4 кв. м. Пожар был ликвидирован в течение 5 минут. В тушении пожара были задействованы 8 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. Причиной трагедии стало воспламенение паров бензина.

Возгорание началось из-за зажженной сигареты во время движения автомобиля. Окончательную картину произошедшего должна дать экспертиза.

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