В Екатеринбурге сварщика арестовали за убийство двух девушек 25-летней давности

Кировский районный суд Екатеринбурга на 1 месяц и 11 суток арестовал 54-летнего сварщика Джалала М., которого обвиняют в убийстве двух молодых девушек, сообщает Е1.ru .

Девушек задушили в 2001 году в квартире около «Парк Хауса». При этом следователям только сейчас удалось завершить расследование уголовного дела.

Силовики задержали Джалала в квартире девятиэтажки на Стахановской улице в микрорайоне Уралмаш.

«Я не совершал, это однозначно. Интересным образом все факты у них (следствия — ред.) появляются. Этого не было ничего. Откуда они берутся, вот вопрос», — заявил Джалал в суде.

Ранее бывший заключенный до смерти забил молотком свою 48-летнюю сводную сестру в Свердловской области. Женщина отказалась купить убийце бутылку водки.