В Екатеринбурге принудивший ребенка съесть 8 сигарет отчим избежал наказания

Житель Екатеринбурга Юрий Г., заставивший 11-летнего пасынка съесть восемь сигарет, остался безнаказанным. Об этом свидетельствует постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает kp.ru .

Происшествие случилось 24 апреля. Мужчина, по его словам, в «воспитательных целях» заставил мальчика проглотить табачные изделия. Ребенку стало плохо, его доставили в больницу с признаками отравления.

Следственный комитет организовал проверку, но спустя почти два месяца материалы были переданы в отдел полиции. Однако инспектор отказалась привлекать Юрия Г. к ответственности, так как он не является родным отцом мальчика.

Как написано в документе, «не установлено, что на лицо, привлекающееся к уголовной ответственности по статье 156 УК, были возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего или надзору за его поведением».

В то же время мать пострадавшего ребенка была привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).