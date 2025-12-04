В Екатеринбурге подросток-извращенец потерся о девочку, имитируя половой акт

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге задержали подростка-извращенца, который приставал к девочке у подъезда, сообщает E1.ru .

Юноша подбежал к школьнице, когда та искала ключи возле подъезда. Он спросил, заходит ли девочка домой, а когда узнал, что она идет к бабушке, то вызвался проводить, на что школьница ответила, что сама дойдет.

Также камера на домофоне записала момент, как извращенец терся о ребенка, имитируя движения полового акта.

Девочка зашла в подъезд, а парень последовал за ней, но спустя семь секунд он выскочил оттуда и убежал.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых рассказал, что личность подростка установили сотрудники уголовного розыска. Юношу в сопровождении отца доставили для опроса. Вся семья — граждане России, отец работает таксистом, мать находится в декретном отпуске.

В областном СК добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

