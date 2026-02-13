В Екатеринбурге оправдали мать, обвинявшуюся в убийстве 3-летнего сына

В Екатеринбурге коллегия присяжных из восьми человек признала невиновной женщину, которая обвинялась в убийстве трехлетнего сына. Ее освободили из-под стражи в зале суда, сообщает E1.RU .

По версии следствия, ребенка избивали. Первый такой случай произошел с 5 на 6 апреля, когда женщина якобы семь раз ударила трехлетнего малыша по голове, телу, шее и ногам.

У мальчика после этого появилась огромна гематома на голове. Также у него была сломана левая бедренная кость. Сама мать утверждает, что в тот день оставила сына со своим любовником. Когда она вернулась, то мужчина заявил, что мальчик якобы упал и ударился о бортик кровати. Скорую помощь вызвали только на следующий день, когда ребенок сам не смог встать и громко плакал.

Его отвезли в больницу, ребенку понадобилась операция. 29 апреля мальчика выписали, а вечером в дом семьи снова вызвали скорую — прибывшие медики зафиксировали смерть мальчика.

Тогда под подозрение попала мать ребенка. Ее адвокат настаивал, что вины женщины в произошедшем нет. По словам защитника, мальчика избивал любовник женщины. В день трагедии женщина отлучилась в магазин, убийство произошло в ее отсутствие.

На заседании по этому делу присяжные приняли решение после того, как судья разрешил осмотреть телефон обвиняемой. Они нашли платежи и установили по времени, что в момент убийства женщина была в магазине. После этого мать признали невиновной.

Правоохранители продолжают расследование. Они проверяют, причастен ли любовник женщины к трагедии.

