В Екатеринбурге мужчина убил из-за плача своего полуторамесячного внука

По одной из версий, дедушка, раздраженный громким плачем малыша, напал на него в коммунальной квартире, где находились также бабушка и другие люди. Соседи слышали крики и шум, а пожилая женщина пыталась спасти остальных детей, находившихся в квартире. После происшествия в квартире осталась лужа крови и разбитая дверь.

«В час ночи начались крики, грохот. Мы под ними живем. Потом минут через 20 я видел его возле этой машины, он ходил туда-сюда, кричал, что вы все заплатите, вы все будете плакать, я вас подожгу», — прокомментировал сосед.

Жильцы описывают Кучина как спокойного человека, который не проявлял агрессии ранее. После преступления он скрылся, и полиция объявила его в розыск. Местные говорят, что отец ребенка участвует в специальной военной операции, а о местонахождении матери ничего не известно.

На его розыск было ориентировано около 150 сотрудников полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», что может повлечь наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее Кучин уже имел судимость.

Бабушка малыша отказалась общаться с журналистами, в то время как Кучин уже находится под стражей, и в ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения.