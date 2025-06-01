В Екатеринбурге девушка разбилась, упав с парашютной вышки

На территории парка Чкалова в Екатеринбурге произошла трагедия: 21-летняя девушка сорвалась с парашютной вышки и серьезно травмировалась из-за того, что у нее был слишком длинный страховочный трос. Экстремальное развлечение стоит 2,5 тысячи рублей, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что 21-летняя девушка сорвалась с высоты в 33 метра. Страховочный трос был слишком длинным и не удержал ее. Все произошло на глазах очевидцев, которые вызвали скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье пациентки.

Организаторы экстремального развлечения, стоимость которого составляет 2,5 тысячи рублей, утверждают, что работают исключительно с сертифицированным оборудованием и имеют на это все необходимые разрешения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.