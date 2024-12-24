В Екатеринбурге 9 младенцев попали в больницу с отравлением после утренника

Норовирус выявили у 9 младенцев после утренника в Екатеринбурге

Норовирус второго типа был обнаружен у девяти младенцев после проведения новогоднего утренника в студии праздника, организованного группой их родителей в Екатеринбурге. Пострадавшие были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает ТАСС .

«Лабораторно заболевшим установлен диагноз — норовирусная инфекция 2-го типа», — заявили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Выяснилось, что на новогоднем утреннике присутствовали мать с ребенком, которые за сутки до мероприятия обращались к врачам с симптомами отравления. При госпитализации у ребенка также был обнаружен норовирус второго типа.

Было установлено, что дети до года употребляли блюда из службы доставки готовой еды, что не соответствует их возрасту. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают эпидемиологическое расследование на месте проведения мероприятия.

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла на базе отдыха «Сказка» под Омском. В результате отравились 25 человек, 17 из которых были госпитализированы. Среди пострадавших четверо детей.