В ЕАО убили и сожгут медведя, порвавшего искателя папоротников
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В Еврейской автономной области (ЕАО) медведь растерзал 38-летнего мужчину, который ушел в лес собирать папоротник. Хищника убили и сожгут в ветеринарии, сообщает kp.ru со ссылкой на начальника департамента по охране и использованию объектов животного мира ЕАО Алексея Горбунова.
Происшествие случилось 11 мая, когда местный житель ушел в лес под Биробиджаном. Позже в лесополосе обнаружили труп мужчины. Рядом с телом лежал медведь, который охранял останки погибшего.
«Сразу же отреагировали, выписали разрешение на урегулирование численности, и медведя убили. Сегодня его сжигают в ветеринарии», — сказал Горбунов.
Глава департамента добавил, что хищник больше не представляет опасности для местных жителей.
По факту убийства мужчины медведем Следственный комитет проводит проверку.