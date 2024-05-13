В ЕАО убили и сожгут медведя, порвавшего искателя папоротников

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Под Биробиджаном медведь растерзал мужчину и охранял его труп

В Еврейской автономной области (ЕАО) медведь растерзал 38-летнего мужчину, который ушел в лес собирать папоротник. Хищника убили и сожгут в ветеринарии, сообщает kp.ru со ссылкой на начальника департамента по охране и использованию объектов животного мира ЕАО Алексея Горбунова.

Происшествие случилось 11 мая, когда местный житель ушел в лес под Биробиджаном. Позже в лесополосе обнаружили труп мужчины. Рядом с телом лежал медведь, который охранял останки погибшего.

«Сразу же отреагировали, выписали разрешение на урегулирование численности, и медведя убили. Сегодня его сжигают в ветеринарии», — сказал Горбунов.

Глава департамента добавил, что хищник больше не представляет опасности для местных жителей.

По факту убийства мужчины медведем Следственный комитет проводит проверку.