В ДТП в Белгородской области погибли шесть рабочих сельхозпредприятия

Шесть человек погибли в ДТП с военным автобусом в Белгородской области

Шесть рабочих сельхозпредприятия «Мираторг» погибли в ДТП с военным автобусом в Белгородской области, сообщают СМИ.

По данным регионального УМВД, авария произошла около 21:00 в районе села Великомихайловка Новоосколького района.

Столкнулись два автобуса «Мерседес Спринтер» и «Хендай».

Telegram-канала «База» утверждает, что микроавтобус с сотрудниками «Мираторга» въехал сзади в автобус, перевозивший военнослужащих в Новооскольском районе. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию.

Кроме шестерых погибших, еще четверо человек были ранены. Среди военнослужащих, предварительно, пострадавших нет.

Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок по факту ДТП.