В ДТП под Коломной погиб человек, школьный автобус ехал без детей

Авария с участием трех автомобилей произошла утром на дороге между селом Нижнее Хорошово и деревней Рождественка в Коломне: один человек погиб, двое пострадали. Школьный автобус везли за детьми, пассажиров в нем не было, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ДТП с участием трех транспортных средств произошло утром в 07:34 на автодороге между селом Нижнее Хорошово и деревней Рождественка. Один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб. Еще два человека из легковых машин получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в подмосковные медицинские учреждения.

Участником аварии также стала «Газель», которая следовала за детьми в село Дмитровцы. В салоне микроавтобуса детей не было. Уходя от столкновения, водитель съехал в кювет. Водитель и сопровождающий отказались от медицинской помощи.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия устанавливают.