В ДТП на трассе «Орел-Тамбов» в Свердловском районе погибли шесть человек

На трассе «Орел — Тамбов» в Свердловском районе Орловской области произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В результате аварии погибли шесть человек, еще двое пострадали.

На месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС России

К ликвидации последствий ДТП привлечена спецтехника.

Как сообщает SHOT, авария произошла с участием микроавтобуса, грузовика с щебнем в кузове, а также легкового автомобиля.

Обстоятельства аварии уточняются.

