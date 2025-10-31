В ДТП на трассе «Орел-Тамбов» в Свердловском районе погибли шесть человек
На трассе «Орел — Тамбов» в Свердловском районе Орловской области произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
В результате аварии погибли шесть человек, еще двое пострадали.
На месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС России
К ликвидации последствий ДТП привлечена спецтехника.
Как сообщает SHOT, авария произошла с участием микроавтобуса, грузовика с щебнем в кузове, а также легкового автомобиля.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее в Туле произошло массовое ДТП. Трамвай сошел с рельсов и врезался в два маршрутных такси. Погибли четыре человека.
