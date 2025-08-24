В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали пять человек Происшествия сегодня в 22:17

В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Авария произошла вечером 24 августа на Фрунзенской набережной, 26. Отмечается, что двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ имени С. П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу. Вечером 24 августа на Фрунзенской набережной в Москве произошла серьезная авария с участием автомобиля марки BMW и минивэна, в котором ехала группа иностранцев с детьми.