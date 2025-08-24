BMW и минивэн с иностранцами столкнулись на Фрунзенской набережной в Москве

сегодня в 20:32

Ребенок пострадал при ДТП на Фрунзенской набережной в Москве

Вечером 24 августа на Фрунзенской набережной в Москве произошла серьезная авария с участием автомобиля марки BMW и минивэна, в котором ехала группа иностранцев с детьми. По предварительным данным, один ребенок пострадал, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах с места аварии видно, что на Фрунзенской набережной уже работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС России и бригады скорой помощи.

Согласно оперативной информации, от удара BMW перевернулся на крышу. В момент аварии в минивэне находились иностранцы, среди которых было четверо детей. Один из несовершеннолетних травмировался.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Какое-либо решение будет принято позднее по итогу проверки в рамках действующего в России закона.