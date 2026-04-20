Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:46

В Долгопрудном при пожаре в доме погиб мужчина

Пожар в частном доме произошел около часа ночи 20 апреля на улице Комарова в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном. Огонь полностью потушили к 4:19, погиб житель Москвы 1980 года рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оператора системы-112 около 1:00. На место оперативно прибыли три единицы техники и 11 человек личного состава.

По информации начальника 6-го пожарно-спасательного отряда подполковника внутренней службы Юрия Игнатьева, пожару присвоили первый ранг сложности. В 2:30 пожарные ликвидировали открытое горение, а к 4:19 полностью потушили огонь на площади 300 квадратных метров.

В результате происшествия погиб мужчина 1980 года рождения, проживавший в Москве. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Спасатели напомнили, что чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем и неисправной электропроводки. Жителям рекомендуют не перегружать электросети, регулярно проверять состояние проводки и не оставлять включенные приборы без присмотра.