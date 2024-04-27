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В ДНР рассказали о частично обесточенном поселке после украинского обстрела

Глава Горловки Иван Приходько рассказал, что электроснабжение поселка Гольмовский в городе ДНР частично нарушено после обстрела ВСУ.

В своем Telegram-канале Приходько отметил, что после обстрела оказались повреждены линии электропередачи в поселке. Сейчас он частично обесточен.

Ранее Испания подтвердила отправку Киеву ракет Patriot, а также бронемашин и танков Leopard.

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