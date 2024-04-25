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В Дмитрове ученик 4 класса заметил пожар и вовремя поднял тревогу

Ученик 4 класса Синьковской школы № 1 Алексей Исаев катался на велосипеде в поселке Горшково и увидел, что балкон соседнего дома загорелся, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Мальчик подъехал ко взрослым и объяснил: горит балкон, нужно вызвать пожарных.

Очаг возгорания на балконе потушили жильцы до приезда пожарных. Как позже выяснилось, пожар возник от окурка, брошенного сверху.

Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с Алексеем. Мальчик рассказал, что увлекается боксом, помогает маме по дому и следит за младшей сестрой. Поночевный поблагодарил юного героя за смелость, а его маму — за достойное воспитание сына.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.