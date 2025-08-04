В Дербенте сотрудница «Газпрома» погибла после того, как на нее упало дерево

В Дербенте на территории Джума-мечети дерево упало на трех женщин

В Telegram-канале газовых компаний Марий Эл опубликована информация о трагическом происшествии: сотрудница «Газпрома» из Йошкар-Олы погибла в Дербенте из-за упавшего дерева, сообщает «Царьград» .

По предварительным данным, все произошло на территории Джума-мечети. Дерево рухнуло на трех женщин, в результате чего жительница Йошкар-Олы, Елена Краснова, скончалась, а две москвички получили ранения и были доставлены в больницу.

«Коллектив газовых компаний республики, в частности ООО „Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола“ и ООО „Газпром газораспределение Йошкар-Ола,“ с глубокой скорбью воспринял известие о внезапной и трагической кончине секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка Красновой Елены Леонидовны», — отмечается в официальном сообщении.

Женщине было 37 лет.

«Ее помнят как открытого, доброго и приветливого человека, всегда активного и отзывчивого, поддерживающего все инициативы компании. Для нашего коллектива это огромная утрата», — поделились ее коллеги.

В связи с данным происшествием, Дербентским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Дагестану начато уголовное расследование в отношении должностных лиц из Министерства природных ресурсов и экологии республики. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей за собой смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).