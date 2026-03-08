сегодня в 15:56

В деле о взрыве у посольства США в Осло до сих пор нет подозреваемых

На данный момент ни один человек не задержан в связи со взрывом, произошедшим возле дипломатической миссии США в столице Норвегии. Об этом сообщил офицер норвежской полиции Фруде Ларсен, пишет РИА Новости .

8 марта в Сети появились сообщения о мощном взрыве вблизи здания американского посольства в Осло, жертв и пострадавших не зафиксировано. Журналист израильского телеканала i24 Ариэль Осеран сообщил, что в районе происшествия дежурят вооруженные полицейские.

«У нас нет подозреваемых в настоящее время», — заявил Ларсен на брифинге, который транслировался национальным вещателем NRK.

Как отметил представитель ведомства, полиция Норвегии допускает, что взрыв у посольства США мог быть преднамеренным актом, связанным с текущей обстановкой в сфере безопасности.

По словам Ларсена, специалисты изучают ряд версий. Предполагается, что происшествие может являться умышленной атакой на американское посольство.

Ранее сообщалось, что в Осло на месте взрыва работала местная полиция.

