В Дальнегорске депутат сравнил горожан с опарышами, а после заявил о взломе

Спикер думы Дальнегорска в Приморье в комментарии в местном Telegram-канале 2 января сравнил горожан с опарышами, а затем заявил о взломе аккаунта, сообщает «Подъем» .

Харламов прокомментировал жалобу о мусорном коллапсе. Горожане жаловались на бездействие мэрии и главы в данном вопросе. В ответ недовольным председатель думы разместил видеоролик с опарышами.

В воскресенье депутат заявил, что они не имеет отношения к оскорбительному видео.

«Взлом аккаунта! 2 января с помощью вредоносной ссылки был взломан мой личный аккаунт!» — написал парламентарий в Telegram.

Он добавил, что от его имени были массовые рассылки с оскорбительным содержанием. А еще в Сети разместили материалы из его личных переписок.

Он также предупредил пользователей, что опасно переходить по ссылкам, которые были получены от незнакомцев и с фейковых аккаунтов знакомых, призвал всех к бдительности.