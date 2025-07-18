В Дагестане змея пробралась в квартиру через натяжной потолок
Огромная змея пробралась в квартиру в Дагестане. Рептилия попала в дом через натяжной потолок, сообщает SHOT.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как змея медленно передвигается по карнизу. Что за вид рептилии предстал перед жильцами, неизвестно.
Однако напугала она людей не сразу. Сначала змея слилась с цветом карниза, поэтому ее заметили только через время.
Ранее россияне пожаловались на то, что большие змеи заползают в бары, рестораны и номера отелей на Кубе. Напуганные российские туристы рассказали, что боятся открывать балконы и выходить из номера.