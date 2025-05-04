В Дагестане жители разнесли магазин из-за обуви за 99 рублей

В Дагестане местные жители разнесли магазин, где по акции продавали спортивные костюмы и кроссовки за 99 рублей. Толпа мужчин и женщин устроила давку на входе, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Кизляре. В местном магазине для дагестанцев устроили акцию — кроссовки, спортивные костюмы и ряд других товаров продавали за 99 рублей.

У входа образовалась огромная толпа. Люди, пробравшиеся внутрь магазина, начали набирать огромное количество акционных изделий. Они выносили не только кроссовки, но и многие иные товары.

Из-за давки толпа разнесла вешалки, полки, стеллажи. Никто не пострадал, но были моменты, когда посетители могли получить травмы. Владельцы магазина понесли ущерб, но сказали, что будут работать и дальше.