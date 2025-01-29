В Дагестане женщина умерла из-за инфекции во время кесарева сечения

В столице Дагестана Дербенте женщина по имени Фаина скончалась во время кесарева сечения. Родственники подозревают, что медики занесли ей инфекцию во время операции, сообщает Инфо24 .

В начале января врачи женской консультации отправили роженицу на сохранение: первые роды также проходили через кесарево сечение, а во время этой беременности ее беспокоило повышенное давление и отеки. На медиков девушка не жаловалась.

Фаина попросила врачей провести операцию 17 января, в День рождения ее мужа. Все прошло успешно, но затем женщина почувствовала себя плохо, жаловалась на озноб и диарею. У врачей не нашлось таблеток, ей смогла помочь только соседка по палате.

Через 5 дней молодую маму выписали из роддома, но состояние ее лучше не становилось. Ночью 24 января она начала кричать от боли, а утром ее отвезли в ту же больницу, где проходили роды. На УЗИ обнаружили инфекцию матки, ее удалили и промыли брюшную полость от жидкости. На следующий день Фаина скончалась.