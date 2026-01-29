В Дагестане расчленили и сожгли многодетную мать

В Дагестане 28-летний мужчина убил и расчленил свою 36-летнюю жену после семейного конфликта. Причиной ссоры стала продала автомобиля Lada Priora, полученного в качестве приданого, сообщает Mash .

Ражидин Я. и Мальвина М. заключили никях — традиционный мусульманский обряд бракосочетания. После свадьбы Ражидин получил в приданое отечественный автомобиль Lada Priora. Затем он без разрешения жены продал эту машину жителю Грозного за 600 тыс. рублей.

Мальвина была крайне недовольна таким развитием событий и обратилась в полицию с заявлением об угоне. Вечером того же дня Ражидин приехал к ней, чтобы обсудить ее заявление. Однако через 6 дней обгоревшие останки девушки были обнаружены в селе, расположенном в 3 км от Дербента.

К настоящему моменту правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса Ражидин дал признательные показания.

Как сообщили знакомые семьи, у убитой женщины было осталось детей 12, 14 и 17 лет от предыдущего брака.

